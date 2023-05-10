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Жильё в медье Чонград-Чанад, Венгрия

Szegedi jaras
270
Сегед
262
Makoi jaras
15
Kisteleki jaras
12
Киштелек
12
Мако
11
Hodmezovasarhelyi jaras
10
Ходмезёвашархей
8
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318 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€ 163,955
Квартира 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 104,188
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 113,046
Квартира 2 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 90,054
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 127,018
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 99,235
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 113,100
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 99,235
Квартира 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
€ 201,889
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 150,575
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€ 148,260
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 98,992
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 129,522
Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 111,727
Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 128,149
Дом 8 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€ 535,749
Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 86,151
Дом 7 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
€ 556,614
Дом 2 комнаты в Жомбо, Венгрия
Дом 2 комнаты
Жомбо, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 53,575
Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 74,305
Дом 4 комнаты в Миндсент, Венгрия
Дом 4 комнаты
Миндсент, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 22,884
Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 96,650
Дом 3 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 88,843
Квартира 2 комнаты в Мако, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€ 56,536
Дом 4 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
€ 51,152
Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 69,728
Дом 3 комнаты в Рёске, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 37,691
Дом 8 комнат в Сатьмаз, Венгрия
Дом 8 комнат
Сатьмаз, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 384 м²
€ 645,860
Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 87,497
Квартира 2 комнаты в Мако, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 51,152

Параметры недвижимости в медье Чонград-Чанад, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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