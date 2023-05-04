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Жильё в Csengeri jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Ченгершима, Венгрия
Дом 5 комнат
Ченгершима, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 222 м²
€ 98,681
Дом 4 комнаты в Szamosangyalos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szamosangyalos, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 146,688

Параметры недвижимости в Csengeri jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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