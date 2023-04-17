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Купить дом в Чаквар, Венгрия

11 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Чаквар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чаквар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 72,037
Дом 3 комнатыв Чаквар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чаквар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 112,447
Дом 4 комнатыв Чаквар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чаквар, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 320,015
Дом 2 комнатыв Чаквар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чаквар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м²
€ 203,524
Дом 4 комнатыв Чаквар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чаквар, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м²
€ 247,416
Дом 3 ванныхв Чаквар, Венгрия
Дом 3 ванных
Чаквар, Венгрия
3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 3
€ 325,086
Тихая боковая улица, хорошая инфраструктура! На falconer Spar мы предлагаем это для прода…
Дом 3 ванныхв Чаквар, Венгрия
Дом 3 ванных
Чаквар, Венгрия
3 ванных комнат 550 м² Количество этажей 2
€ 206,861
Для инвесторов IS!, Csákváron на отличном месте, знаменитый ресторан пиццерии один и 3 куски…
Дом 2 ванныхв Чаквар, Венгрия
Дом 2 ванных
Чаквар, Венгрия
2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 123,442
Новый семейный дом продается на Csákvár. Особое настроение, дополнительная реализация, допол…
Дом 1 ваннаяв Чаквар, Венгрия
Дом 1 ванная
Чаквар, Венгрия
1 ванных комнат 181 м² Количество этажей 1
€ 103,430
Инвестиционная возможность, многократное использование! На улице Csákvár с головным движе…
Дом 2 ванныхв Чаквар, Венгрия
Дом 2 ванных
Чаквар, Венгрия
2 ванных комнат 183 м² Количество этажей 2
€ 157,460
Fantastic opportunity! One with a unique mood for sale , forming family house built in 2009…
Дом 1 ваннаяв Чаквар, Венгрия
Дом 1 ванная
Чаквар, Венгрия
1 ванных комнат 128 м² Количество этажей 1
€ 94,414
Больше, чем семейный дом с предпринимательской деятельностью На Csákvár, в тихой, требовате…
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