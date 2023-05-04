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Жильё в Cigandi jaras, Венгрия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Риче, Венгрия
Дом 2 комнаты
Риче, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 34,642

Параметры недвижимости в Cigandi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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