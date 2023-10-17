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10 объектов найдено
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Вилла
Балатональмади, Венгрия
190 м²
На продажу выставлен дом для одной семьи общей площадью около 190 кв. м. Он расположен в Бал…
€320,000
Рекомендовать
Вилла 16 комнат
Будапешт, Венгрия
16
780 м²
3
В 1025 Будапешт, на Розадомбе («Розовый холм») выставлена на продажу высококачественная вилл…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
5
76 м²
3
Мы рады представить вашему вниманию дом в Бадачоньтомай с двумя земельными участками (692 м²…
€699,000
Рекомендовать
Вилла 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
300 м²
3
Данный уютный особняк на продажу расположен на очаровательном участке в Budaliget, в 3 минут…
€880,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
300 м²
Мы рады представить вашему вниманию превосходную виллу в очень престижном и спокойном 2-м ра…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 12 комнат с Spalni
Будапешт, Венгрия
12
1 124 м²
3
Продается участок площадью около 2874 м2 с двумя виллами, в 12-м районе Будапешта. Более по…
€4,45 млн
Рекомендовать
Вилла 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
2
1 220 м²
3
Элегантное здание виллы в стиле необарокко продается в самом центре Будапешта! В престижной…
€2,34 млн
Рекомендовать
Вилла с парковкой, с балконом, с Excelent brightness
Надьигманд, Венгрия
480 м²
2
ГИЧЗИ-КАСТЕЛЬСвободное прямоугольное здание с горизонтальной крышей, соединенное с углом DNy…
€346,015
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Вилла с парковкой, с балконом, с Excelent brightness
Bekas, Венгрия
1 030 м²
2
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ИЛИ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ! Веспрем - замок, ко…
€472,671
Рекомендовать
Вилла 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Тата, Венгрия
2
524 м²
3
Поп в центре города продавец старинный памятник "Lányi-villa" известный на имя персонажа объ…
€489,859
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Параметры недвижимости в Центрально-Задунайский край, Венгрия
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