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Виллы в Центрально-Задунайский край, Венгрия

Будапешт
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10 объектов найдено
Вилла в Балатональмади, Венгрия
Вилла
Балатональмади, Венгрия
Площадь 190 м²
На продажу выставлен дом для одной семьи общей площадью около 190 кв. м. Он расположен в Бал…
€320,000
Вилла 16 комнат в Будапешт, Венгрия
Вилла 16 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 16
Площадь 780 м²
Количество этажей 3
В 1025 Будапешт, на Розадомбе («Розовый холм») выставлена на продажу высококачественная вилл…
€2,00 млн
Вилла 5 комнат в Бадачоньтомай, Венгрия
Вилла 5 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Мы рады представить вашему вниманию дом в Бадачоньтомай с двумя земельными участками (692 м²…
€699,000
Вилла 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Вилла 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Данный уютный особняк на продажу расположен на очаровательном участке в Budaliget, в 3 минут…
€880,000
Вилла 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Вилла 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Мы рады представить вашему вниманию превосходную виллу в очень престижном и спокойном 2-м ра…
Цена по запросу
Вилла 12 комнат с Spalni в Будапешт, Венгрия
Вилла 12 комнат с Spalni
Будапешт, Венгрия
Комнаты 12
Площадь 1 124 м²
Количество этажей 3
Продается участок площадью около 2874 м2 с двумя виллами, в 12-м районе Будапешта. Более по…
€4,45 млн
Вилла 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Вилла 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 220 м²
Количество этажей 3
Элегантное здание виллы в стиле необарокко продается в самом центре Будапешта! В престижной…
€2,34 млн
Вилла с парковкой, с балконом, с Excelent brightness в Надьигманд, Венгрия
Вилла с парковкой, с балконом, с Excelent brightness
Надьигманд, Венгрия
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
ГИЧЗИ-КАСТЕЛЬСвободное прямоугольное здание с горизонтальной крышей, соединенное с углом DNy…
€346,015
Вилла с парковкой, с балконом, с Excelent brightness в Bekas, Венгрия
Вилла с парковкой, с балконом, с Excelent brightness
Bekas, Венгрия
Площадь 1 030 м²
Количество этажей 2
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ИЛИ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ! Веспрем - замок, ко…
€472,671
Вилла 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Тата, Венгрия
Вилла 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Тата, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 524 м²
Количество этажей 3
Поп в центре города продавец старинный памятник "Lányi-villa" известный на имя персонажа объ…
€489,859

Параметры недвижимости в Центрально-Задунайский край, Венгрия

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