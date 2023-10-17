Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. Центральная Венгрия
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Центральная Венгрия, Венгрия

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Пентхаус 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Мы рады представить вашему вниманию современный пентхаус в тихом престижном районе Будапешта…
€587,000

Параметры недвижимости в Центральная Венгрия, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти