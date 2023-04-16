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Купить дом в Celldoemoelki jaras, Венгрия

Цельдёмёльк
6
17 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Цельдёмёльк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 142,882
Дом 6 комнатв Цельдёмёльк, Венгрия
Дом 6 комнат
Цельдёмёльк, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 185,296
Дом 3 комнатыв Цельдёмёльк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 76,610
Дом 3 комнатыв Borgata, Венгрия
Дом 3 комнаты
Borgata, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 132,278
Дом 3 комнатыв Nemeskeresztur, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nemeskeresztur, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 87,213
Дом 2 комнатыв Mesteri, Венгрия
Дом 2 комнаты
Mesteri, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 79,261
Дом 4 комнатыв Цельдёмёльк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 198,815
Дом 2 комнатыв Borgata, Венгрия
Дом 2 комнаты
Borgata, Венгрия
2 Количество комнат 55 м²
€ 39,763
Дом 2 комнатыв Цельдёмёльк, Венгрия
Дом 2 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 49,041
Дом 8 комнатв Nemeskeresztur, Венгрия
Дом 8 комнат
Nemeskeresztur, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 240 м²
€ 94,106
Дом 2 комнатыв Borgata, Венгрия
Дом 2 комнаты
Borgata, Венгрия
2 Количество комнат 90 м²
€ 14,580
Дом 10 комнатв Borgata, Венгрия
Дом 10 комнат
Borgata, Венгрия
10 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 96,757
Дом 2 комнатыв Цельдёмёльк, Венгрия
Дом 2 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 48 м²
€ 41,778
Дом 6 ванныхв Egyhazashetye, Венгрия
Дом 6 ванных
Egyhazashetye, Венгрия
6 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 264,915
WINE ! Introduced 30 years ago, a 280 m2, 6-room, 100-seat restaurant with a huge terrace, c…
Дом 2 ванныхв Nagysimonyi, Венгрия
Дом 2 ванных
Nagysimonyi, Венгрия
2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 1
€ 94,884
Onto selling offer on Tokorcs a demanding one 6 room climate family houses. From Celldömölk…
Коттедж 2 ванныхв Kissomlyo, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Kissomlyo, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 247,894
В деревне Киссомлю выставлен на продажу особняк площадью 200 м2 в прекрасном месте, построен…
Дом 3 ванныхв Kemenesmagasi, Венгрия
Дом 3 ванных
Kemenesmagasi, Венгрия
3 ванных комнат 304 м² Количество этажей 2
€ 119,906
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! На Kemenesmagasi продавец, недвижимость, поселившись в 33534 нм вн…

Параметры недвижимости в Celldoemoelki jaras, Венгрия

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