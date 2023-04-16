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Купить коттедж в Celldoemoelki jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Коттедж 2 ванныхв Kissomlyo, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Kissomlyo, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 247,894
В деревне Киссомлю выставлен на продажу особняк площадью 200 м2 в прекрасном месте, построен…

Параметры недвижимости в Celldoemoelki jaras, Венгрия

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