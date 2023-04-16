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Celldoemoelki jaras
Купить недвижимость в Celldoemoelki jaras, Венгрия
Цельдёмёльк
7
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18 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 142,882
Дом 6 комнат
Цельдёмёльк, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
€ 185,296
Дом 3 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 76,610
Дом 3 комнаты
Borgata, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 132,278
Дом 3 комнаты
Nemeskeresztur, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 87,213
Дом 2 комнаты
Mesteri, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 79,261
Квартира 2 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 52,991
Дом 4 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 198,815
Дом 2 комнаты
Borgata, Венгрия
2 Количество комнат
55 м²
€ 39,763
Дом 2 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 49,041
Дом 8 комнат
Nemeskeresztur, Венгрия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
240 м²
€ 94,106
Дом 2 комнаты
Borgata, Венгрия
2 Количество комнат
90 м²
€ 14,580
Дом 10 комнат
Borgata, Венгрия
10 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 96,757
Дом 2 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
48 м²
€ 41,778
Дом 6 ванных
Egyhazashetye, Венгрия
6 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 3
€ 264,915
WINE ! Introduced 30 years ago, a 280 m2, 6-room, 100-seat restaurant with a huge terrace, c…
Дом 2 ванных
Nagysimonyi, Венгрия
2 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 1
€ 94,884
Onto selling offer on Tokorcs a demanding one 6 room climate family houses. From Celldömölk…
Коттедж 2 ванных
Kissomlyo, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 247,894
В деревне Киссомлю выставлен на продажу особняк площадью 200 м2 в прекрасном месте, построен…
Дом 3 ванных
Kemenesmagasi, Венгрия
3 ванных комнат
304 м²
Количество этажей 2
€ 119,906
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! На Kemenesmagasi продавец, недвижимость, поселившись в 33534 нм вн…
Параметры недвижимости в Celldoemoelki jaras, Венгрия
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