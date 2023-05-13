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Жильё в Цельдёмёльк, Венгрия

7 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Цельдёмёльк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 138,926
Дом 6 комнат в Цельдёмёльк, Венгрия
Дом 6 комнат
Цельдёмёльк, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€ 187,108
Дом 3 комнаты в Цельдёмёльк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€ 77,359
Квартира 2 комнаты в Цельдёмёльк, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 47,915
Дом 4 комнаты в Цельдёмёльк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€ 200,760
Дом 2 комнаты в Цельдёмёльк, Венгрия
Дом 2 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 49,521
Дом 2 комнаты в Цельдёмёльк, Венгрия
Дом 2 комнаты
Цельдёмёльк, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
€ 41,705
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