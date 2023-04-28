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Дома в Buek, Венгрия

15 объектов найдено
Дом 10 комнат в Buek, Венгрия
Дом 10 комнат
Buek, Венгрия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 356 м²
€ 227,632
Дом 2 комнаты в Buek, Венгрия
Дом 2 комнаты
Buek, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 50,856
Дом 4 комнаты в Buek, Венгрия
Дом 4 комнаты
Buek, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 89,044
Дом 7 комнат в Buek, Венгрия
Дом 7 комнат
Buek, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 319 м²
€ 200,851
Дом 9 комнат в Buek, Венгрия
Дом 9 комнат
Buek, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м²
€ 763,236
Дом 2 комнаты в Buek, Венгрия
Дом 2 комнаты
Buek, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 74,985
Дом 1 комната в Buek, Венгрия
Дом 1 комната
Buek, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 34,279
Дом 3 комнаты в Buek, Венгрия
Дом 3 комнаты
Buek, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 101,497
Дом 6 ванных в Buek, Венгрия
Дом 6 ванных
Buek, Венгрия
6 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 233,292
На Буке, недалеко от спа, я предлагаю на продажу семейный дом площадью 300 кв.м -, который в…
Дом 2 ванных в Buek, Венгрия
Дом 2 ванных
Buek, Венгрия
2 ванных комнат 142 м² Количество этажей 1
€ 169,933
Я рекомендую его на Бюке, этот одноэтажный, строился в 2010 году, требовательный, семейный д…
Дом 7 ванных в Buek, Венгрия
Дом 7 ванных
Buek, Венгрия
7 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 138,588
Рядом с Субботой, в Букене, на одной из тихих улиц города, я рекомендую двухуровневую семейн…
Дом 14 ванных в Buek, Венгрия
Дом 14 ванных
Buek, Венгрия
14 ванных комнат 540 м² Количество этажей 3
€ 332,575
Bük in the zone of an inhabitant rest, close to the bath offer onto selling it 3 level ones,…
Дом 4 ванных в Buek, Венгрия
Дом 4 ванных
Buek, Венгрия
4 ванных комнат 156 м² Количество этажей 2
€ 83,937
В Буке за магазином Source продается первая двухэтажная квартира площадью 150,41 м2, + одноэ…
Дом 5 ванных в Buek, Венгрия
Дом 5 ванных
Buek, Венгрия
5 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 257,474
Инвесторы, строители парка! Небольшой дом-парк, продающийся на Бюке, не поврежден возможност…
Дом 10 ванных в Buek, Венгрия
Дом 10 ванных
Buek, Венгрия
10 ванных комнат 700 м² Количество этажей 2
€ 156,723
В центре Бюк продавец 12-комнатных семейных домов, которые в настоящее время являются гостев…
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