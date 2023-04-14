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Купить вилла в Будаэрш, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 19 комнатв Будаэрш, Венгрия
Вилла 19 комнат
Будаэрш, Венгрия
19 Количество комнат 400 м²
€ 1,785,000
Мы рады представить вашему вниманию роскошную современную виллу в Будаёрсе. Расположение /…
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