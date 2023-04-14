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Купить дом в Будаэрш, Венгрия

67 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м²
€ 326,336
Дом 4 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 505,554
Дом 5 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 401,233
Дом 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 157,818
Дом 9 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 9 комнат
Будаэрш, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 270 м²
€ 615,224
Дом 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 185,905
Дом 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 160,226
Дом 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 211,316
Дом 5 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 195 м²
€ 414,607
Дом 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м²
€ 401,233
Дом 6 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 6 комнат
Будаэрш, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м²
€ 532,303
Дом 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 197,942
Дом 9 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 9 комнат
Будаэрш, Венгрия
9 Количество комнат 2 ванных комнат 234 м²
€ 366,460
Дом 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 248,497
Вилла 19 комнатв Будаэрш, Венгрия
Вилла 19 комнат
Будаэрш, Венгрия
19 Количество комнат 400 м²
€ 1,785,000
Мы рады представить вашему вниманию роскошную современную виллу в Будаёрсе. Расположение /…
Дом 5 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 179 м²
€ 465,430
Дом 5 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 339,711
Дом 6 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 6 комнат
Будаэрш, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 398,558
Дом 3 спальнив Будаэрш, Венгрия
Дом 3 спальни
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 217 м² Количество этажей 3
€ 434,000
ПОНЯТЬ В ЛЮБОВЬ В ВЕНГРИИ 3-СТУРА, ДВОЙНОЙ УДОБНЫЙ СЕМЬ-ДЕТАК, ДОМ С ДЖАКУЗЗИ, САУНОЙ, ТРЕЙ…
Дом 8 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 8 комнат
Будаэрш, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 458 м²
€ 1,123,185
An 8-room, 3-story family house for up to several generations is for sale in Budaörs! The a…
Дом 4 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 148 м²
€ 240,472
Дом 7 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 7 комнат
Будаэрш, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 273 м²
€ 666,047
Дом 8 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 8 комнат
Будаэрш, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 360 м²
€ 933,536
Дом 4 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 398,558
Дом 1 комнатав Будаэрш, Венгрия
Дом 1 комната
Будаэрш, Венгрия
1 Количество комнат 26 м²
€ 157,818
Дом 8 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 8 комнат
Будаэрш, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 223 м²
€ 588,475
Дом 5 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 414,607
Дом 5 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 374,217
Дом 6 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 6 комнат
Будаэрш, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 374,217
Дом 4 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 143,106
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