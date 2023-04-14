Купить квартиру в Будаэрш, Венгрия

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33 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 117,695
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 307,612
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 253,847
Квартира 9 комнат
Будаэрш, Венгрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
222 м²
€ 414,073
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 133,209
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
€ 58,821
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 165,576
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 215,703
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 215,703
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 93,621
Квартира 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 280,863
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 66,872
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 53,230
Квартира 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
€ 481,480
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 29,424
Квартира 6 комнат
Будаэрш, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
148 м²
€ 240,472
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
€ 318,312
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 133,477
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 45,473
Квартира 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
€ 351,748
Квартира 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
€ 342,921
Квартира 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
€ 295,174
Квартира 1 ванная
Будаэрш, Венгрия
1 ванных комнат
71 м²
€ 99,354
Квартира 1 ванная
Будаэрш, Венгрия
1 ванных комнат
70 м²
€ 102,387
Квартира 2 ванных
Будаэрш, Венгрия
2 ванных комнат
82 м²
2 Этаж
€ 136,592
Budaörs в центральном, часто посещаемом месте, продается на втором этаже, интерьер двухэтажн…
Квартира 3 ванных
Будаэрш, Венгрия
3 ванных комнат
171 м²
€ 209,791
Продается в самой красивой панорамной части Budaörs, квартира с минимальным дизайном
Квартира 1 ванная
Будаэрш, Венгрия
1 ванных комнат
55 м²
€ 79,940
ПРОДАЕТСЯ 3. ПОМНИТЕ 3-комнатную ПАНЕЛЬПРОГРАММУ КВАРТИРА В КРАСИВОЙ КРУГКОЙ СРЕДЕ !!!
Квартира 1 ванная
Будаэрш, Венгрия
1 ванных комнат
45 м²
€ 85,218
Budaörzön Рядом с церковной площадью 45 кв.м., эксклюзивно отремонтированная кондоминиумная …
Квартира 1 ванная
Будаэрш, Венгрия
1 ванных комнат
68 м²
€ 120,630
Квартира 1 ванная
Будаэрш, Венгрия
1 ванных комнат
85 м²
€ 129,979
Budaörs-Törökugrató Ny-i его склон, 2 плоских кондоминиума Mfszt-i, 85nm + 12nm террасный, ж…
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