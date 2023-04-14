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Купить квартиру в Будаэрш, Венгрия

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33 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 117,695
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 307,612
Квартира 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 253,847
Квартира 9 комнатв Будаэрш, Венгрия
Квартира 9 комнат
Будаэрш, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 222 м²
€ 414,073
Квартира 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 133,209
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м²
€ 58,821
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 165,576
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 215,703
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 215,703
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 93,621
Квартира 5 комнатв Будаэрш, Венгрия
Квартира 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 280,863
Квартира 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 66,872
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 53,230
Квартира 4 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
€ 481,480
Квартира 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 29,424
Квартира 6 комнатв Будаэрш, Венгрия
Квартира 6 комнат
Будаэрш, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 148 м²
€ 240,472
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
€ 318,312
Квартира 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 133,477
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 45,473
Квартира 4 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 351,748
Квартира 5 комнатв Будаэрш, Венгрия
Квартира 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
€ 342,921
Квартира 4 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 295,174
Квартира 1 ваннаяв Будаэрш, Венгрия
Квартира 1 ванная
Будаэрш, Венгрия
1 ванных комнат 71 м²
€ 99,354
Квартира 1 ваннаяв Будаэрш, Венгрия
Квартира 1 ванная
Будаэрш, Венгрия
1 ванных комнат 70 м²
€ 102,387
Квартира 2 ванныхв Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 ванных
Будаэрш, Венгрия
2 ванных комнат 82 м² 2 Этаж
€ 136,592
Budaörs в центральном, часто посещаемом месте, продается на втором этаже, интерьер двухэтажн…
Квартира 3 ванныхв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 ванных
Будаэрш, Венгрия
3 ванных комнат 171 м²
€ 209,791
Продается в самой красивой панорамной части Budaörs, квартира с минимальным дизайном
Квартира 1 ваннаяв Будаэрш, Венгрия
Квартира 1 ванная
Будаэрш, Венгрия
1 ванных комнат 55 м²
€ 79,940
ПРОДАЕТСЯ 3. ПОМНИТЕ 3-комнатную ПАНЕЛЬПРОГРАММУ КВАРТИРА В КРАСИВОЙ КРУГКОЙ СРЕДЕ !!!
Квартира 1 ваннаяв Будаэрш, Венгрия
Квартира 1 ванная
Будаэрш, Венгрия
1 ванных комнат 45 м²
€ 85,218
Budaörzön Рядом с церковной площадью 45 кв.м., эксклюзивно отремонтированная кондоминиумная …
Квартира 1 ваннаяв Будаэрш, Венгрия
Квартира 1 ванная
Будаэрш, Венгрия
1 ванных комнат 68 м²
€ 120,630
Квартира 1 ваннаяв Будаэрш, Венгрия
Квартира 1 ванная
Будаэрш, Венгрия
1 ванных комнат 85 м²
€ 129,979
Budaörs-Törökugrató Ny-i его склон, 2 плоских кондоминиума Mfszt-i, 85nm + 12nm террасный, ж…
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