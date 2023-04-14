Купить недвижимость в Будаэрш, Венгрия

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Будаэрш
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Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
154 м²
€ 326,336
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 117,695
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 307,612
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 253,847
Квартира 9 комнат
Будаэрш, Венгрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
222 м²
€ 414,073
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 133,209
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
€ 58,821
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
99 м²
€ 505,554
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 401,233
Дом 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 157,818
Дом 9 комнат
Будаэрш, Венгрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
270 м²
€ 615,224
Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 185,905
Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 160,226
Дом 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 211,316
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
195 м²
€ 414,607
Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
135 м²
€ 401,233
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 165,576
Дом 6 комнат
Будаэрш, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
144 м²
€ 532,303
Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 197,942
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 215,703
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 215,703
Дом 9 комнат
Будаэрш, Венгрия
9 Количество комнат
2 ванных комнат
234 м²
€ 366,460
Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 248,497
Вилла 19 комнат
Будаэрш, Венгрия
19 Количество комнат
400 м²
€ 1,785,000
Мы рады представить вашему вниманию роскошную современную виллу в Будаёрсе. Расположение /…
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
179 м²
€ 465,430
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 339,711
Дом 6 комнат
Будаэрш, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 398,558
Дом 3 спальни
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
217 м²
Количество этажей 3
€ 434,000
ПОНЯТЬ В ЛЮБОВЬ В ВЕНГРИИ 3-СТУРА, ДВОЙНОЙ УДОБНЫЙ СЕМЬ-ДЕТАК, ДОМ С ДЖАКУЗЗИ, САУНОЙ, ТРЕЙ…
Квартира 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 280,863
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 93,621
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