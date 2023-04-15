Купить квартиру в Будакеси, Венгрия

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19 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 211,782
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 211,782
Квартира 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
€ 222,649
Квартира 6 комнат
Будакеси, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 211,782
Квартира 6 комнат
Будакеси, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
184 м²
€ 275,661
Квартира 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 437,082
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 211,782
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 230,336
Квартира 1 комната
Будакеси, Венгрия
1 Количество комнат
71 м²
€ 105,758
Квартира 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат
65 м²
€ 92,506
Квартира 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
174 м²
€ 243,589
Квартира 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
203 м²
€ 538,069
Квартира 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 296,866
Квартира 1 ванная
Будакеси, Венгрия
1 ванных комнат
89 м²
1 Этаж
€ 164,453
Внимание! На рынке ненадолго!Продается в популярной и часто посещаемой части Будакеса, кондо…
Квартира 2 ванных
Будакеси, Венгрия
2 ванных комнат
83 м²
1 Этаж
€ 131,563
Продажа Будакес Рядом с главной дорогой, современная, молодая, полностью отремонтированная к…
Квартира 1 ванная
Будакеси, Венгрия
1 ванных комнат
80 м²
1 Этаж
€ 125,584
Чистая продажа на Budakeszi, Darányi városrészén, пол 4 строится плоские кондоминиумы 80 nms…
Квартира 1 ванная
Будакеси, Венгрия
1 ванных комнат
88 м²
1 Этаж
€ 124,278
Чистая продажа на Budakeszi, Darányi városrésén, этаж 4 строится квартира кондоминиумов 80 н…
Квартира 2 ванных
Будакеси, Венгрия
2 ванных комнат
90 м²
€ 130,046
Чистая продажа на Budakeszi, Darányi városrészén, первый этаж 4 строятся плоские кондоминиум…
Квартира 1 ванная
Будакеси, Венгрия
1 ванных комнат
90 м²
€ 128,693
A net selling on Budakeszi, Darányi városrészén, the ground floor of 4 being built flat cond…
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