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Купить вилла в Budakeszi jaras, Венгрия

Будаэрш
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3 объекта найдено
Вилла 4 комнатыв Toek, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Toek, Венгрия
4 Количество комнат 172 м² Количество этажей 3
€ 227,000
Дом расположен…
Вилла 19 комнатв Будаэрш, Венгрия
Вилла 19 комнат
Будаэрш, Венгрия
19 Количество комнат 400 м²
€ 1,785,000
Мы рады представить вашему вниманию роскошную современную виллу в Будаёрсе. Расположение /…
Вилла 6 комнатв Remeteszolos, Венгрия
Вилла 6 комнат
Remeteszolos, Венгрия
6 Количество комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 880,000
Данный уютный особняк на продажу расположен на очаровательном участке в Budaliget, в 3 минут…

Параметры недвижимости в Budakeszi jaras, Венгрия

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