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Купить недвижимость в Budakeszi jaras, Венгрия

Будаэрш
100
Будакеси
58
Биаторбадь
53
Жамбек
19
325 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 173,339
Квартира 3 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 213,401
Квартира 3 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 213,401
Домв Будакеси, Венгрия
Дом
Будакеси, Венгрия
134 м²
€ 0
Дом 3 комнатыв Remeteszolos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Remeteszolos, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 47 м²
€ 229,426
Дом 1 комнатав Биаторбадь, Венгрия
Дом 1 комната
Биаторбадь, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 61,163
Дом 6 комнатв Telki, Венгрия
Дом 6 комнат
Telki, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 293,794
Дом 3 комнатыв Надьковачи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьковачи, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 373,653
Дом 3 комнатыв Telki, Венгрия
Дом 3 комнаты
Telki, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 187,975
Частный дом с садом в Пати продается владельцами через посредника. Дом построен из кирпича, …
Дом 4 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м²
€ 325,844
Дом 2 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 212,333
Дом 6 комнатв Будаенё, Венгрия
Дом 6 комнат
Будаенё, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 392 м²
€ 854,647
Budajenő находится в объятиях гор Буда и является одним из самых оживленных и роскошных мест…
Квартира 4 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 224,352
Дом 2 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат 40 м²
€ 76,119
Дом 5 комнатв Надьковачи, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьковачи, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м²
€ 707,777
Дом 1 комнатав Будакеси, Венгрия
Дом 1 комната
Будакеси, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 56,088
Дом 4 комнатыв Надьковачи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьковачи, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 459,387
Квартира 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 117,518
Квартира 3 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 307,148
Дом 4 комнатыв Надьковачи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьковачи, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 267,086
Дом 5 комнатв Биаторбадь, Венгрия
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 157,580
Дом 5 комнатв Надьковачи, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьковачи, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 214 м²
€ 424,666
Квартира 1 комнатав Биаторбадь, Венгрия
Квартира 1 комната
Биаторбадь, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 66,771
Квартира 6 комнатв Будакеси, Венгрия
Квартира 6 комнат
Будакеси, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 213,401
Квартира 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 253,464
Дом 4 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м²
€ 62,765
Квартира 4 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 253,705
Вилла 4 комнатыв Toek, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Toek, Венгрия
4 Количество комнат 172 м² Количество этажей 3
€ 227,000
Дом расположен…
Квартира 6 комнатв Будакеси, Венгрия
Квартира 6 комнат
Будакеси, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 184 м²
€ 277,769
Квартира 9 комнатв Будаэрш, Венгрия
Квартира 9 комнат
Будаэрш, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 222 м²
€ 413,448

Параметры недвижимости в Budakeszi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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