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Купить недвижимость в Будакеси, Венгрия

57 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 172,023
Квартира 3 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 211,782
Квартира 3 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 211,782
Домв Будакеси, Венгрия
Дом
Будакеси, Венгрия
134 м²
€ 0
Квартира 4 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 222,649
Дом 2 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат 40 м²
€ 75,542
Дом 1 комнатав Будакеси, Венгрия
Дом 1 комната
Будакеси, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 55,662
Квартира 6 комнатв Будакеси, Венгрия
Квартира 6 комнат
Будакеси, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 211,782
Квартира 6 комнатв Будакеси, Венгрия
Квартира 6 комнат
Будакеси, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 184 м²
€ 275,661
Дом 3 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 212,047
Дом 5 комнатв Будакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 212,047
Квартира 5 комнатв Будакеси, Венгрия
Квартира 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 437,082
Квартира 3 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 230,336
Квартира 3 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 211,782
Дом 1 комнатав Будакеси, Венгрия
Дом 1 комната
Будакеси, Венгрия
1 Количество комнат 200 м²
€ 288,914
Квартира 1 комнатав Будакеси, Венгрия
Квартира 1 комната
Будакеси, Венгрия
1 Количество комнат 71 м²
€ 105,758
Дом 2 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат 21 м²
€ 79,253
Дом 7 комнатв Будакеси, Венгрия
Дом 7 комнат
Будакеси, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 290 м²
€ 596,382
Дом 4 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 235,902
Дом 4 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 356,239
Дом 5 комнатв Будакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 407,130
Дом 4 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 356,239
Дом 5 комнатв Будакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 211,782
Дом 6 комнатв Будакеси, Венгрия
Дом 6 комнат
Будакеси, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 288,914
Дом 2 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 105,758
Дом 2 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 66,000
Квартира 2 комнатыв Будакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат 65 м²
€ 92,506
Дом 5 комнатв Будакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 178 м²
€ 357,829
Дом 3 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 73,951
Дом 5 комнатв Будакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 344,311
In Budakeszi, in a good airy and green environment, a few minutes walk from the Vadaspark, w…
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