Купить недвижимость в Будакеси, Венгрия

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Венгрия
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медье Пешт
Budakeszi jaras
Будакеси
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57 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 172,023
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 211,782
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 211,782
Дом
Будакеси, Венгрия
134 м²
€ 0
Квартира 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
€ 222,649
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат
40 м²
€ 75,542
Дом 1 комната
Будакеси, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 55,662
Квартира 6 комнат
Будакеси, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 211,782
Квартира 6 комнат
Будакеси, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
184 м²
€ 275,661
Дом 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 212,047
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 212,047
Квартира 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 437,082
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 230,336
Квартира 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 211,782
Дом 1 комната
Будакеси, Венгрия
1 Количество комнат
200 м²
€ 288,914
Квартира 1 комната
Будакеси, Венгрия
1 Количество комнат
71 м²
€ 105,758
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат
21 м²
€ 79,253
Дом 7 комнат
Будакеси, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
290 м²
€ 596,382
Дом 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 235,902
Дом 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
€ 356,239
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
€ 407,130
Дом 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
€ 356,239
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 211,782
Дом 6 комнат
Будакеси, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 288,914
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 105,758
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 66,000
Квартира 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат
65 м²
€ 92,506
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
178 м²
€ 357,829
Дом 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 73,951
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
€ 344,311
In Budakeszi, in a good airy and green environment, a few minutes walk from the Vadaspark, w…
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