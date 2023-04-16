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Купить дом в Будакалас, Венгрия

17 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Будакалас, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будакалас, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 243,615
Дом 5 комнатв Будакалас, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 583,191
Дом 8 комнатв Будакалас, Венгрия
Дом 8 комнат
Будакалас, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 235,927
Дом 6 комнатв Будакалас, Венгрия
Дом 6 комнат
Будакалас, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
€ 437,393
В одном из самых красивых районов Будакалаcа - на склоне холма Урёми, рядом с национальным п…
Дом 4 комнатыв Будакалас, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будакалас, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 148 м²
€ 423,873
Дом 3 комнатыв Будакалас, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будакалас, Венгрия
3 Количество комнат 48 м²
€ 101,528
Дом 5 комнатв Будакалас, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 203 м²
€ 238,313
Дом 5 комнатв Будакалас, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 225,059
Дом 5 комнатв Будакалас, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 524,871
Дом 4 ванныхв Будакалас, Венгрия
Дом 4 ванных
Будакалас, Венгрия
4 ванных комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 139,743
На Budakalász на 800 нм участка начался ÚJÉPÍTÉS ê. 2 SZÍNTES, два поколения, в планах 190 н…
Дом 3 ванныхв Будакалас, Венгрия
Дом 3 ванных
Будакалас, Венгрия
3 ванных комнат 91 м² Количество этажей 2
€ 172,195
НОВАЯ СТРОКА В Будакалане 2 ЦВЕТА, ПАНЕЛЬ 91 нм, ДУПЛА КОНФОРТОС, ИКЕРХАС, ЦЕНДЫ на Серебрян…
Дом 2 ванныхв Будакалас, Венгрия
Дом 2 ванных
Будакалас, Венгрия
2 ванных комнат 98 м² Количество этажей 2
€ 187,427
Дом 4 ванныхв Будакалас, Венгрия
Дом 4 ванных
Будакалас, Венгрия
4 ванных комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 348,805
Будакалант Серебряный холм НОВАЯ СТРОКА 2 ЦВЕТ, ДВАГЕНЕРАЦИЯ, ПАНЕРАМ 190 кв.м, семейный дом…
Дом 2 ванныхв Будакалас, Венгрия
Дом 2 ванных
Будакалас, Венгрия
2 ванных комнат 127 м² Количество этажей 3
€ 90,743
Distinguished investment, even three flats can be developed In Budakalász centre, at the fl…
Дом 3 ванныхв Будакалас, Венгрия
Дом 3 ванных
Будакалас, Венгрия
3 ванных комнат 236 м² Количество этажей 2
€ 356,383
На Szentistvántelep наиболее любимая часть, тихий детский друг в окружающей среде двухуровне…
Дом 2 ванныхв Будакалас, Венгрия
Дом 2 ванных
Будакалас, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 187,271
Вместе и все-таки отдельно! На популярной части Budakalász, Szentistvántelepen 200 продает n…
Дом 4 ванныхв Будакалас, Венгрия
Дом 4 ванных
Будакалас, Венгрия
4 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 215,646
Продается на части Budakalász, к которой можно легко подойти,с MINIMÁLIS KÖLTSÉG ремонтоприг…
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