Купить дом в Будакалас, Венгрия

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Венгрия
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медье Пешт
Szentendrei jaras
Будакалас
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17 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Будакалас, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 243,615
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
€ 583,191
Дом 8 комнат
Будакалас, Венгрия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
€ 235,927
Дом 6 комнат
Будакалас, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
€ 437,393
В одном из самых красивых районов Будакалаcа - на склоне холма Урёми, рядом с национальным п…
Дом 4 комнаты
Будакалас, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
148 м²
€ 423,873
Дом 3 комнаты
Будакалас, Венгрия
3 Количество комнат
48 м²
€ 101,528
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
203 м²
€ 238,313
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
99 м²
€ 225,059
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 524,871
Дом 4 ванных
Будакалас, Венгрия
4 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 2
€ 139,743
На Budakalász на 800 нм участка начался ÚJÉPÍTÉS ê. 2 SZÍNTES, два поколения, в планах 190 н…
Дом 3 ванных
Будакалас, Венгрия
3 ванных комнат
91 м²
Количество этажей 2
€ 172,195
НОВАЯ СТРОКА В Будакалане 2 ЦВЕТА, ПАНЕЛЬ 91 нм, ДУПЛА КОНФОРТОС, ИКЕРХАС, ЦЕНДЫ на Серебрян…
Дом 2 ванных
Будакалас, Венгрия
2 ванных комнат
98 м²
Количество этажей 2
€ 187,427
Дом 4 ванных
Будакалас, Венгрия
4 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 2
€ 348,805
Будакалант Серебряный холм НОВАЯ СТРОКА 2 ЦВЕТ, ДВАГЕНЕРАЦИЯ, ПАНЕРАМ 190 кв.м, семейный дом…
Дом 2 ванных
Будакалас, Венгрия
2 ванных комнат
127 м²
Количество этажей 3
€ 90,743
Distinguished investment, even three flats can be developed In Budakalász centre, at the fl…
Дом 3 ванных
Будакалас, Венгрия
3 ванных комнат
236 м²
Количество этажей 2
€ 356,383
На Szentistvántelep наиболее любимая часть, тихий детский друг в окружающей среде двухуровне…
Дом 2 ванных
Будакалас, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 187,271
Вместе и все-таки отдельно! На популярной части Budakalász, Szentistvántelepen 200 продает n…
Дом 4 ванных
Будакалас, Венгрия
4 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 3
€ 215,646
Продается на части Budakalász, к которой можно легко подойти,с MINIMÁLIS KÖLTSÉG ремонтоприг…
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