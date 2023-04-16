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Купить квартиру в Будакалас, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 1 ваннаяв Будакалас, Венгрия
Квартира 1 ванная
Будакалас, Венгрия
1 ванных комнат 75 м²
€ 113,498
For sale in Szentistvátlep, a 75 sqm, living room + 2 bedroom, brick-built apartment made in…
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