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Купить дом в Борщоднадашд, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 6 комнатв Борщоднадашд, Венгрия
Дом 6 комнат
Борщоднадашд, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 13,165
Дом 4 комнатыв Борщоднадашд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Борщоднадашд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 22,837
Дом 3 комнатыв Борщоднадашд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Борщоднадашд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 52,390
Дом 4 комнатыв Борщоднадашд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Борщоднадашд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 17,463
Дом 3 комнатыв Борщоднадашд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Борщоднадашд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 107,467
Дом 3 комнатыв Борщоднадашд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Борщоднадашд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 9,376
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