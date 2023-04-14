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Купить квартиру в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия

Miskolci jaras
38
Мишкольц
35
Ozdi jaras
18
Озд
18
Putnoki jaras
2
Kazincbarcikai jaras
1
Казинцбарцика
1
Путнок
1
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59 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 69,280
Квартира 1 комнатав Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 36,111
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 61,255
Квартира 4 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м²
€ 128,127
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 64,171
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 53,230
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 93,354
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 58,580
Квартира 4 комнатыв Майи, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Майи, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 194,999
Квартира 4 комнатыв Майи, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Майи, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 194,999
Квартира 2 комнатыв Путнок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Путнок, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 21,399
Квартира 3 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 20,864
Квартира 3 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 21,399
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 52,160
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 65,777
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 60,185
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 120,343
Квартира 2 комнатыв Майи, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Майи, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 66,605
Квартира 4 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м²
€ 133,744
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 47,613
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 47,880
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 66,845
Квартира 3 комнатыв Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 66,605
Квартира 2 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 29,130
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 46,784
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 31,831
Квартира 3 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 23,272
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 44,938
Квартира 2 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 25,411
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 42,531

Параметры недвижимости в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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