Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Тольна
  5. Bonyhadi jaras
  6. Квартиры

Квартиры в Bonyhadi jaras, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Боньхад, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Боньхад, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 28,004
Квартира 3 комнаты в Боньхад, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 63,743

Параметры недвижимости в Bonyhadi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти