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Жильё в Bonyhadi jaras, Венгрия

Боньхад
5
11 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Морадь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Морадь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 62,676
Дом 4 комнаты в Апархант, Венгрия
Дом 4 комнаты
Апархант, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 69,077
Дом 4 комнаты в Боньхад, Венгрия
Дом 4 комнаты
Боньхад, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 101,322
Дом 4 комнаты в Боньхад, Венгрия
Дом 4 комнаты
Боньхад, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 73,317
Дом 5 комнат в Боньхад, Венгрия
Дом 5 комнат
Боньхад, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м²
€ 333,115
Квартира 2 комнаты в Боньхад, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Боньхад, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 28,004
Дом 3 комнаты в Какашд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Какашд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 58,409
Дом 6 комнат в Mocseny, Венгрия
Дом 6 комнат
Mocseny, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 225 м²
€ 248,036
Дом 5 комнат в Какашд, Венгрия
Дом 5 комнат
Какашд, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 120,018
Квартира 3 комнаты в Боньхад, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 63,743
Дом 3 комнаты в Морадь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Морадь, Венгрия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 112 м²
€ 146,688

Параметры недвижимости в Bonyhadi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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