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Купить недвижимость в Боньхад, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Боньхад, Венгрия
Дом 4 комнаты
Боньхад, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 101,735
Дом 4 комнатыв Боньхад, Венгрия
Дом 4 комнаты
Боньхад, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 73,617
Дом 5 комнатв Боньхад, Венгрия
Дом 5 комнат
Боньхад, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м²
€ 334,476
Квартира 2 комнатыв Боньхад, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Боньхад, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 28,118
Квартира 3 комнатыв Боньхад, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 64,003
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