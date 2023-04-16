Купить дом в Bolyi jaras, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Баранья
Bolyi jaras
Дома
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20 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Бой, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 38,438
Дом 7 комнат
Babarc, Венгрия
7 Количество комнат
1 ванных комнат
338 м²
€ 76,875
Дом 3 комнаты
Бой, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 42,149
Дом 5 комнат
Belvardgyula, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
204 м²
€ 633,557
Дом 2 комнаты
Belvardgyula, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 53,017
Дом 3 комнаты
Liptod, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 16,170
Дом 2 комнаты
Olasz, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 235,927
Дом 5 комнат
Belvardgyula, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 132,278
Дом 3 комнаты
Olasz, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 36,582
Дом 3 комнаты
Бой, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 84,828
Дом 3 комнаты
Седеркень, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
116 м²
€ 42,149
Дом 4 комнаты
Седеркень, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 89,864
Дом 5 комнат
Versend, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 49,041
Дом 5 ванных
Babarc, Венгрия
5 ванных комнат
436 м²
Количество этажей 3
€ 218,621
Residence for sale in Babarcon.On a 1150 m ² landscaped plot for sale 37 km from Pécs, a fam…
Дом 2 ванных
Бой, Венгрия
2 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 3
€ 81,850
Падение цен!!! Семейный дом с четырьмя сетчатыми, двойными удобными, свободными, красивыми ш…
Дом 1 ванная
Седеркень, Венгрия
1 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 2
€ 88,962
На Szederkény успокаивают часть újépítésű продавцы таунхаусов: - 112 нм - внутренний двухэ…
Дом 1 ванная
Седеркень, Венгрия
1 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 2
€ 88,962
На Szederkény успокаивают часть újépítésű продавцы таунхаусов: - 112 нм - внутренний двухэ…
Дом 1 ванная
Седеркень, Венгрия
1 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 2
€ 88,962
На Szederkény успокаивают часть újépítésű продавцы таунхаусов: - 112 нм - внутренний двухэ…
Дом 1 ванная
Седеркень, Венгрия
1 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 2
€ 90,776
On Szederkény quiet part újépítésű terraced houses salesmen: - 112 nm ones - inner two-sto…
Дом 4 ванных
Борьяд, Венгрия
4 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 1
€ 84,535
Помимо Villány в тихой деревне 6400 нм взяточники два семейных дома, с бассейном, много допо…
Параметры недвижимости в Bolyi jaras, Венгрия
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