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Купить квартиру в Bolyi jaras, Венгрия

Бой
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Бой, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Бой, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 105,770
Квартира 2 комнатыв Бой, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Бой, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 66,007
Квартира 1 ваннаяв Седеркень, Венгрия
Квартира 1 ванная
Седеркень, Венгрия
1 ванных комнат 112 м²
€ 90,948
Продавцы новостроенных таунхаусов в тихой части ежевики: - 112 нм - внутренний двухэтажный…

Параметры недвижимости в Bolyi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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