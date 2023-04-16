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Купить недвижимость в Bolyi jaras, Венгрия

Бой
6
23 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Бой, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бой, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 38,438
Квартира 3 комнатыв Бой, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Бой, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 105,770
Дом 7 комнатв Babarc, Венгрия
Дом 7 комнат
Babarc, Венгрия
7 Количество комнат 1 ванных комнат 338 м²
€ 76,875
Квартира 2 комнатыв Бой, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Бой, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 66,007
Дом 3 комнатыв Бой, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бой, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 42,149
Дом 5 комнатв Belvardgyula, Венгрия
Дом 5 комнат
Belvardgyula, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м²
€ 633,557
Дом 2 комнатыв Belvardgyula, Венгрия
Дом 2 комнаты
Belvardgyula, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 53,017
Дом 3 комнатыв Liptod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Liptod, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 16,170
Дом 2 комнатыв Olasz, Венгрия
Дом 2 комнаты
Olasz, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 235,927
Дом 5 комнатв Belvardgyula, Венгрия
Дом 5 комнат
Belvardgyula, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 132,278
Дом 3 комнатыв Olasz, Венгрия
Дом 3 комнаты
Olasz, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 36,582
Дом 3 комнатыв Бой, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бой, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 84,828
Дом 3 комнатыв Седеркень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Седеркень, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м²
€ 42,149
Дом 4 комнатыв Седеркень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Седеркень, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 89,864
Дом 5 комнатв Versend, Венгрия
Дом 5 комнат
Versend, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 49,041
Дом 5 ванныхв Babarc, Венгрия
Дом 5 ванных
Babarc, Венгрия
5 ванных комнат 436 м² Количество этажей 3
€ 218,621
Residence for sale in Babarcon.On a 1150 m ² landscaped plot for sale 37 km from Pécs, a fam…
Дом 2 ванныхв Бой, Венгрия
Дом 2 ванных
Бой, Венгрия
2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 3
€ 81,850
Падение цен!!! Семейный дом с четырьмя сетчатыми, двойными удобными, свободными, красивыми ш…
Дом 1 ваннаяв Седеркень, Венгрия
Дом 1 ванная
Седеркень, Венгрия
1 ванных комнат 114 м² Количество этажей 2
€ 88,962
На Szederkény успокаивают часть újépítésű продавцы таунхаусов: - 112 нм - внутренний двухэ…
Дом 1 ваннаяв Седеркень, Венгрия
Дом 1 ванная
Седеркень, Венгрия
1 ванных комнат 114 м² Количество этажей 2
€ 88,962
На Szederkény успокаивают часть újépítésű продавцы таунхаусов: - 112 нм - внутренний двухэ…
Квартира 1 ваннаяв Седеркень, Венгрия
Квартира 1 ванная
Седеркень, Венгрия
1 ванных комнат 112 м²
€ 90,948
Продавцы новостроенных таунхаусов в тихой части ежевики: - 112 нм - внутренний двухэтажный…
Дом 1 ваннаяв Седеркень, Венгрия
Дом 1 ванная
Седеркень, Венгрия
1 ванных комнат 114 м² Количество этажей 2
€ 88,962
На Szederkény успокаивают часть újépítésű продавцы таунхаусов: - 112 нм - внутренний двухэ…
Дом 1 ваннаяв Седеркень, Венгрия
Дом 1 ванная
Седеркень, Венгрия
1 ванных комнат 114 м² Количество этажей 2
€ 90,776
On Szederkény quiet part újépítésű terraced houses salesmen: - 112 nm ones - inner two-sto…
Дом 4 ванныхв Борьяд, Венгрия
Дом 4 ванных
Борьяд, Венгрия
4 ванных комнат 160 м² Количество этажей 1
€ 84,535
Помимо Villány в тихой деревне 6400 нм взяточники два семейных дома, с бассейном, много допо…

Параметры недвижимости в Bolyi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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