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Купить недвижимость в Бой, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Бой, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бой, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 39,043
Квартира 3 комнатыв Бой, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Бой, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 107,436
Квартира 2 комнатыв Бой, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Бой, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 67,047
Дом 3 комнатыв Бой, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бой, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 42,813
Дом 3 комнатыв Бой, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бой, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 86,164
Дом 2 ванныхв Бой, Венгрия
Дом 2 ванных
Бой, Венгрия
2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 3
€ 83,182
Падение цен!!! Семейный дом с четырьмя сетчатыми, двойными удобными, свободными, красивыми ш…
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