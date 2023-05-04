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Жильё в Бодайк, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 3 ванных в Бодайк, Венгрия
Дом 3 ванных
Бодайк, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
€ 77,281
Дом 2 ванных в Бодайк, Венгрия
Дом 2 ванных
Бодайк, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
€ 120,145
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