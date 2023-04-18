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Купить дом в Бихаркерестеш, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 2 комнатыв Бихаркерестеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бихаркерестеш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 24,153
Дом 3 комнатыв Бихаркерестеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бихаркерестеш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 51,020
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