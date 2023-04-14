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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Bicskei jaras
Дома
Купить дом в Bicskei jaras, Венгрия
Бичке
15
Чаквар
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Дом
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57 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Many, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
€ 176,543
Дом 3 комнаты
Чабди, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
144 м²
€ 264,493
Дом 6 комнат
Бичке, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
329 м²
€ 400,966
Продаётся любимый семейный дом, построенный в 1996 году в Бичке, по семейным обстоятельствам…
Дом 4 комнаты
Бичке, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 227,365
Дом 1 комната
Этьек, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 79,979
Если вы ищете тишины и зеленой зоны, то вы на правильном пути! Дом расположен на участке пло…
Дом 7 комнат
Этьек, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
163 м²
€ 320,986
Дом 4 комнаты
Бичке, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
92 м²
€ 106,995
Дом 2 комнаты
Чаквар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 71,954
Дом 2 комнаты
Вертешача, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 42,263
Дом 2 комнаты
Бичке, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 67,942
Дом 3 комнаты
Чаквар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 112,319
Дом 4 комнаты
Many, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 93,354
Дом 2 комнаты
Чабди, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 79,979
Дом 1 комната
Уйбарок, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 39,722
Дом 4 комнаты
Этьек, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 151,487
Дом 3 комнаты
Уйбарок, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 69,280
Дом 10 комнат
Бичке, Венгрия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
470 м²
€ 896,087
In a nice town called Bicske, located 38 kilometers from Budapest, a huge multi-apartment ho…
Дом 5 комнат
Many, Венгрия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
118 м²
€ 230,040
Дом 2 комнаты
Many, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 61,255
Дом 4 комнаты
Чаквар, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 319,649
Дом 9 комнат
Этьек, Венгрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
243 м²
€ 387,591
Дом 3 комнаты
Вертешача, Венгрия
3 Количество комнат
80 м²
€ 47,880
Дом 7 комнат
Этьек, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
220 м²
€ 294,238
Дом 4 комнаты
Вертешача, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
123 м²
€ 230,040
Дом 2 комнаты
Этьек, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 85,596
Дом 3 комнаты
Вертешача, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 42,531
Дом 6 комнат
Бичке, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
202 м²
€ 467,838
Дом 5 комнат
Бичке, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
€ 170,925
Дом 2 комнаты
Чаквар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
190 м²
€ 203,291
Дом 2 комнаты
Бичке, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 88,245
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Параметры недвижимости в Bicskei jaras, Венгрия
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