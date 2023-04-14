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Купить дом в Bicskei jaras, Венгрия

Бичке
15
Чаквар
11
57 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Many, Венгрия
Дом 3 комнаты
Many, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 176,543
Дом 3 комнатыв Чабди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чабди, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м²
€ 264,493
Дом 6 комнатв Бичке, Венгрия
Дом 6 комнат
Бичке, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 329 м²
€ 400,966
Продаётся любимый семейный дом, построенный в 1996 году в Бичке, по семейным обстоятельствам…
Дом 4 комнатыв Бичке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бичке, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 227,365
Дом 1 комнатав Этьек, Венгрия
Дом 1 комната
Этьек, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 79,979
Если вы ищете тишины и зеленой зоны, то вы на правильном пути! Дом расположен на участке пло…
Дом 7 комнатв Этьек, Венгрия
Дом 7 комнат
Этьек, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м²
€ 320,986
Дом 4 комнатыв Бичке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бичке, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м²
€ 106,995
Дом 2 комнатыв Чаквар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чаквар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 71,954
Дом 2 комнатыв Вертешача, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вертешача, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 42,263
Дом 2 комнатыв Бичке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бичке, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 67,942
Дом 3 комнатыв Чаквар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чаквар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 112,319
Дом 4 комнатыв Many, Венгрия
Дом 4 комнаты
Many, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 93,354
Дом 2 комнатыв Чабди, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чабди, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 79,979
Дом 1 комнатав Уйбарок, Венгрия
Дом 1 комната
Уйбарок, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 39,722
Дом 4 комнатыв Этьек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Этьек, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 151,487
Дом 3 комнатыв Уйбарок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Уйбарок, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 69,280
Дом 10 комнатв Бичке, Венгрия
Дом 10 комнат
Бичке, Венгрия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 470 м²
€ 896,087
In a nice town called Bicske, located 38 kilometers from Budapest, a huge multi-apartment ho…
Дом 5 комнатв Many, Венгрия
Дом 5 комнат
Many, Венгрия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 118 м²
€ 230,040
Дом 2 комнатыв Many, Венгрия
Дом 2 комнаты
Many, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 61,255
Дом 4 комнатыв Чаквар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чаквар, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 319,649
Дом 9 комнатв Этьек, Венгрия
Дом 9 комнат
Этьек, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 243 м²
€ 387,591
Дом 3 комнатыв Вертешача, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вертешача, Венгрия
3 Количество комнат 80 м²
€ 47,880
Дом 7 комнатв Этьек, Венгрия
Дом 7 комнат
Этьек, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
€ 294,238
Дом 4 комнатыв Вертешача, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вертешача, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м²
€ 230,040
Дом 2 комнатыв Этьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Этьек, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 85,596
Дом 3 комнатыв Вертешача, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вертешача, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 42,531
Дом 6 комнатв Бичке, Венгрия
Дом 6 комнат
Бичке, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 202 м²
€ 467,838
Дом 5 комнатв Бичке, Венгрия
Дом 5 комнат
Бичке, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м²
€ 170,925
Дом 2 комнатыв Чаквар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чаквар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м²
€ 203,291
Дом 2 комнатыв Бичке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бичке, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 88,245

Параметры недвижимости в Bicskei jaras, Венгрия

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