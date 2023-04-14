Купить квартиру в Bicskei jaras, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Bicskei jaras
Квартиры
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Бичке
26
Квартира
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28 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Этьек, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 101,378
на первом этаже с выгодной планировкой расположена в городе Этек. Этек является идеальным ме…
Квартира 2 комнаты
Бичке, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 100,041
Квартира 2 комнаты
Этьек, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 120,343
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
2 Этаж
€ 86,404
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
63 м²
2 Этаж
€ 88,309
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
€ 82,470
В возобновляемом районе Бичке, современный, полностью комфортный, с индивидуальным отопление…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
86 м²
3 Этаж
€ 108,315
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
1 Этаж
€ 84,758
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
63 м²
1 Этаж
€ 85,242
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
63 м²
2 Этаж
€ 87,890
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
80 м²
3 Этаж
€ 114,928
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
63 м²
€ 83,916
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
86 м²
3 Этаж
€ 108,315
В возобновляемом районе Бичке продается современная квартира-пентхаус площадью 85 м2 с индив…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
€ 82,470
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
2 Этаж
€ 86,404
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
80 м²
3 Этаж
€ 115,476
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
1 Этаж
€ 84,758
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
86 м²
3 Этаж
€ 108,315
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
2 Этаж
€ 86,404
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
80 м²
3 Этаж
€ 114,928
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
1 Этаж
€ 84,758
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
63 м²
€ 83,518
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
€ 82,470
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
63 м²
€ 83,916
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
63 м²
€ 87,815
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
86 м²
€ 111,373
In Bicske renewable quarter, with self-contained, unique heating with new building, 86 M2 pe…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
€ 89,012
В обновленном районе Бишке, современное строительство, комплексный комфорт, индивидуальное о…
Квартира 1 ванная
Бичке, Венгрия
1 ванных комнат
95 м²
€ 118,173
В обновленном районе Бишке, недавно построенном, полностью комфортном, индивидуально отаплив…
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