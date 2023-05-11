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Дома в Бичке, Венгрия

13 объектов найдено
Дом 6 комнат в Бичке, Венгрия
Дом 6 комнат
Бичке, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 329 м²
€ 405,469
Дом 4 комнаты в Бичке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бичке, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 229,919
Дом 2 комнаты в Бичке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бичке, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 68,705
Дом 10 комнат в Бичке, Венгрия
Дом 10 комнат
Бичке, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
€ 906,153
Дом 6 комнат в Бичке, Венгрия
Дом 6 комнат
Бичке, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
€ 473,093
Дом 5 комнат в Бичке, Венгрия
Дом 5 комнат
Бичке, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
€ 172,845
Дом 2 комнаты в Бичке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бичке, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 89,236
Дом 4 ванных в Бичке, Венгрия
Дом 4 ванных
Бичке, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€ 145,062
Дом 2 ванных в Бичке, Венгрия
Дом 2 ванных
Бичке, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
€ 87,037
Дом 2 ванных в Бичке, Венгрия
Дом 2 ванных
Бичке, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
€ 75,879
Дом 2 ванных в Бичке, Венгрия
Дом 2 ванных
Бичке, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
€ 188,681
Дом 1 ванная в Бичке, Венгрия
Дом 1 ванная
Бичке, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
€ 222,639
Дом 5 ванных в Бичке, Венгрия
Дом 5 ванных
Бичке, Венгрия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Количество этажей 3
€ 168,666
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