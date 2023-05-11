Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Bicskei jaras
Бичке
Дома
Дома в Бичке, Венгрия
Дом
Очистить
13 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Дом 6 комнат
Бичке, Венгрия
6
3
329 м²
€ 405,469
Дом 4 комнаты
Бичке, Венгрия
4
2
100 м²
€ 229,919
Дом 2 комнаты
Бичке, Венгрия
2
1
90 м²
€ 68,705
Дом 10 комнат
Бичке, Венгрия
10
4
470 м²
€ 906,153
Дом 6 комнат
Бичке, Венгрия
6
2
202 м²
€ 473,093
Дом 5 комнат
Бичке, Венгрия
5
2
166 м²
€ 172,845
Дом 2 комнаты
Бичке, Венгрия
2
1
87 м²
€ 89,236
Дом 4 ванных
Бичке, Венгрия
4
250 м²
2
€ 145,062
Дом 2 ванных
Бичке, Венгрия
2
200 м²
2
€ 87,037
Дом 2 ванных
Бичке, Венгрия
2
154 м²
2
€ 75,879
Дом 2 ванных
Бичке, Венгрия
2
220 м²
2
€ 188,681
Дом 1 ванная
Бичке, Венгрия
1
400 м²
3
€ 222,639
Дом 5 ванных
Бичке, Венгрия
5
540 м²
3
€ 168,666
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты