Купить дом в Биаторбадь, Венгрия

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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Budakeszi jaras
Биаторбадь
Дома
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42 объекта найдено
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Дом 1 комната
Биаторбадь, Венгрия
1 Количество комнат
30 м²
€ 60,698
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 210,722
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 156,385
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
65 м²
€ 62,289
Дом 10 комнат
Биаторбадь, Венгрия
10 Количество комнат
3 ванных комнат
187 м²
€ 343,251
Дом 6 комнат
Биаторбадь, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 84,819
Дом 7 комнат
Биаторбадь, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
€ 238,288
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
156 м²
€ 331,324
Мы предлагаем для продажи на одной из самых красивых улиц Пуштазамора, недавно отремонтирова…
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 394,938
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
169 м²
€ 265,032
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
285 м²
€ 925,055
Дом 3 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 52,747
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 105,758
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 119,276
Дом 3 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 91,445
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 195,878
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 139,156
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 62,289
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 185,276
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 95,156
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 43,735
A 38 square meter small house on a 1085 plot of land awaits its new owner in the increasingl…
Дом 1 комната
Биаторбадь, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 51,686
A nice and insulated, lightweight weekend house in average condition awaits its new owner in…
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
480 м²
€ 588,431
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 55,530
Дом 6 комнат
Биаторбадь, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 209,396
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 164,310
Дом 3 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 106,024
Дом 3 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 115,963
In Biatorbágy, near Pecato, you can own a detached house with its own small forest. 763 m2 …
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
215 м²
€ 500,961
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
216 м²
€ 495,660
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