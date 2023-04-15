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Купить недвижимость в Биаторбадь, Венгрия

53 объекта найдено
Дом 1 комнатав Биаторбадь, Венгрия
Дом 1 комната
Биаторбадь, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 60,698
Дом 2 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 210,722
Дом 5 комнатв Биаторбадь, Венгрия
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 156,385
Квартира 1 комнатав Биаторбадь, Венгрия
Квартира 1 комната
Биаторбадь, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 66,265
Квартира 4 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 251,779
Дом 4 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м²
€ 62,289
Дом 10 комнатв Биаторбадь, Венгрия
Дом 10 комнат
Биаторбадь, Венгрия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 187 м²
€ 343,251
Квартира 4 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 137 м²
€ 105,758
Дом 6 комнатв Биаторбадь, Венгрия
Дом 6 комнат
Биаторбадь, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 84,819
Квартира 2 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 51 м²
€ 52,747
Квартира 3 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 105,758
Дом 7 комнатв Биаторбадь, Венгрия
Дом 7 комнат
Биаторбадь, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 238,288
Дом 4 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м²
€ 331,324
Мы предлагаем для продажи на одной из самых красивых улиц Пуштазамора, недавно отремонтирова…
Дом 4 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 394,938
Дом 5 комнатв Биаторбадь, Венгрия
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 169 м²
€ 265,032
Дом 5 комнатв Биаторбадь, Венгрия
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 285 м²
€ 925,055
Дом 3 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 52,747
Дом 2 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 105,758
Дом 4 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 119,276
Дом 3 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 91,445
Дом 4 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 195,878
Дом 4 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 139,156
Дом 2 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 62,289
Дом 2 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 185,276
Дом 4 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 95,156
Дом 2 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 43,735
A 38 square meter small house on a 1085 plot of land awaits its new owner in the increasingl…
Дом 1 комнатав Биаторбадь, Венгрия
Дом 1 комната
Биаторбадь, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 51,686
A nice and insulated, lightweight weekend house in average condition awaits its new owner in…
Дом 5 комнатв Биаторбадь, Венгрия
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 480 м²
€ 588,431
Дом 2 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 55,530
Дом 6 комнатв Биаторбадь, Венгрия
Дом 6 комнат
Биаторбадь, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 209,396
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