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Дома в Берхида, Венгрия

13 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 63,233
Дом 4 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 4 комнаты
Берхида, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 21,078
Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 42,682
Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 104,071
Дом 5 комнат в Берхида, Венгрия
Дом 5 комнат
Берхида, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м²
€ 102,753
Дом 5 комнат в Берхида, Венгрия
Дом 5 комнат
Берхида, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 91,951
Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 78,777
Дом 4 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 4 комнаты
Берхида, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м²
€ 65,604
Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 69,819
Дом 5 комнат в Берхида, Венгрия
Дом 5 комнат
Берхида, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 236 м²
€ 210,776
Дом 2 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 2 комнаты
Берхида, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 43,473
Дом в Берхида, Венгрия
Дом
Берхида, Венгрия
340 м² Количество этажей 1
€ 220,661
В ЦЕНТРЕ БЕРХИДЫ 30 ЛЕТ ПРИНЯТО ЗЕРКАЛО СУПЕР И ДРУГОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПРОДАЕТСЯ С 1…
Дом 7 ванных в Берхида, Венгрия
Дом 7 ванных
Берхида, Венгрия
7 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 110,220
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