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Купить дом в Berettyoujfalui jaras, Венгрия

Береттьоуйфалу
7
Бихаркерестеш
2
Комади
2
27 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Кёрёшсакаль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрёшсакаль, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 14,580
Дом 2 комнатыв Кёрёшсакаль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрёшсакаль, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 6,627
Дом 2 комнатыв Надькереки, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькереки, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 52,991
Дом 4 комнатыв Комади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комади, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 106,035
Дом 3 комнатыв Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 67,597
Дом 4 комнатыв Беребёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Беребёсёрмень, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м²
€ 66,245
Дом 4 комнатыв Беребёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Беребёсёрмень, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 154 м²
€ 56,994
Дом 3 комнатыв Ванчод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ванчод, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 23,831
Дом 4 комнатыв Комади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комади, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 205 м²
€ 92,754
Дом 2 комнатыв Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 2 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 73,694
Дом 7 комнатв Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 7 комнат
Береттьоуйфалу, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м²
€ 153,485
Дом 3 комнатыв Фурта, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фурта, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 32,844
Дом 3 комнатыв Надькереки, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькереки, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 55,642
Дом 3 комнатыв Мёзёшаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мёзёшаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 21,207
Дом 2 комнатыв Беребёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Беребёсёрмень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 31,810
Дом 3 комнатыв Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 110,011
Дом 2 комнатыв Надькереки, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надькереки, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 25,130
Дом 5 комнатв Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 5 комнат
Береттьоуйфалу, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 251,567
Дом 2 комнатыв Szentpeterszeg, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szentpeterszeg, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 12,989
Дом 6 комнатв Беребёсёрмень, Венгрия
Дом 6 комнат
Беребёсёрмень, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 92,780
Дом 2 комнатыв Бихаркерестеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бихаркерестеш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 23,831
Дом 2 комнатыв Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 2 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 103,384
Дом 3 комнатыв Ванчод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ванчод, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 18,530
Дом 3 комнатыв Ванчод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ванчод, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 13,228
Дом 3 комнатыв Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 158,787
Дом 6 комнатв Надькереки, Венгрия
Дом 6 комнат
Надькереки, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 330 м²
€ 110,011
Дом 3 комнатыв Бихаркерестеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бихаркерестеш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 50,340

Параметры недвижимости в Berettyoujfalui jaras, Венгрия

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