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Купить квартиру в Berettyoujfalui jaras, Венгрия

Береттьоуйфалу
2
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Береттьоуйфалу, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 79,526
Квартира 2 комнатыв Береттьоуйфалу, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 64,946

Параметры недвижимости в Berettyoujfalui jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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