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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Berettyoujfalui jaras
Купить недвижимость в Berettyoujfalui jaras, Венгрия
Береттьоуйфалу
9
Бихаркерестеш
2
Комади
2
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29 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 79,526
Дом 4 комнаты
Кёрёшсакаль, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 14,580
Дом 2 комнаты
Кёрёшсакаль, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 6,627
Дом 2 комнаты
Надькереки, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 52,991
Дом 4 комнаты
Комади, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 106,035
Дом 3 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 67,597
Дом 4 комнаты
Беребёсёрмень, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
127 м²
€ 66,245
Дом 4 комнаты
Беребёсёрмень, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
154 м²
€ 56,994
Дом 3 комнаты
Ванчод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 23,831
Дом 4 комнаты
Комади, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
205 м²
€ 92,754
Дом 2 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 73,694
Дом 7 комнат
Береттьоуйфалу, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
170 м²
€ 153,485
Дом 3 комнаты
Фурта, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
€ 32,844
Дом 3 комнаты
Надькереки, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
€ 55,642
Дом 3 комнаты
Мёзёшаш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 21,207
Квартира 2 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 64,946
Дом 2 комнаты
Беребёсёрмень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
€ 31,810
Дом 3 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 110,011
Дом 2 комнаты
Надькереки, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 25,130
Дом 5 комнат
Береттьоуйфалу, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 251,567
Дом 2 комнаты
Szentpeterszeg, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 12,989
Дом 6 комнат
Беребёсёрмень, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
€ 92,780
Дом 2 комнаты
Бихаркерестеш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 23,831
Дом 2 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 103,384
Дом 3 комнаты
Ванчод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 18,530
Дом 3 комнаты
Ванчод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 13,228
Дом 3 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 158,787
Дом 6 комнат
Надькереки, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
330 м²
€ 110,011
Дом 3 комнаты
Бихаркерестеш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 50,340
Параметры недвижимости в Berettyoujfalui jaras, Венгрия
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