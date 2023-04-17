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Купить недвижимость в Береттьоуйфалу, Венгрия

9 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Береттьоуйфалу, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 61,593
Дом 3 комнатыв Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 68,288
Дом 2 комнатыв Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 2 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 74,447
Дом 7 комнатв Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 7 комнат
Береттьоуйфалу, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м²
€ 155,053
Квартира 2 комнатыв Береттьоуйфалу, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 65,610
Дом 3 комнатыв Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 111,135
Дом 5 комнатв Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 5 комнат
Береттьоуйфалу, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 254,138
Дом 2 комнатыв Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 2 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 104,440
Дом 3 комнатыв Береттьоуйфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Береттьоуйфалу, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 160,409
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