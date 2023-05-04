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Дома в Belapatfalvai jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Сильвашварад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сильвашварад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 140,021
Коттедж в Мошонбель, Венгрия
Коттедж
Мошонбель, Венгрия
380 м² Количество этажей 2
€ 111,300
On Mónosbél É-i szélén, a hilltop standing, L ground-plan, single-story, kontyolt gable-roof…
Дом 7 ванных в Бекёльце, Венгрия
Дом 7 ванных
Бекёльце, Венгрия
7 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 297,549

Параметры недвижимости в Belapatfalvai jaras, Венгрия

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