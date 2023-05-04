Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Хевеш
  5. Belapatfalvai jaras
  6. Коттеджи

Коттеджи в Belapatfalvai jaras, Венгрия

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Мошонбель, Венгрия
Коттедж
Мошонбель, Венгрия
380 м² Количество этажей 2
€ 111,300
On Mónosbél É-i szélén, a hilltop standing, L ground-plan, single-story, kontyolt gable-roof…

Параметры недвижимости в Belapatfalvai jaras, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти