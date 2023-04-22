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Дома в Bekesi jaras, Венгрия

Бекеш
1
Мезёберень
1
10 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Koeroestarcsa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Koeroestarcsa, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 24,503
Дом 2 комнаты в Koeroestarcsa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Koeroestarcsa, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 25,030
Дом 4 комнаты в Kamut, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kamut, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 128 м²
€ 46,898
Дом 4 комнаты в Мезёберень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мезёберень, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 165 м²
€ 39,494
Дом 6 комнат в Kamut, Венгрия
Дом 6 комнат
Kamut, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 211 м²
€ 46,107
Дом 4 комнаты в Kamut, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kamut, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м²
€ 115,927
Дом 3 комнаты в Kamut, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kamut, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 92,214
Дом 1 комната в Kamut, Венгрия
Дом 1 комната
Kamut, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 21,868
Дом 6 комнат в Kamut, Венгрия
Дом 6 комнат
Kamut, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 79,041
Дом 4 комнаты в Бекеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бекеш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 23,712

Параметры недвижимости в Bekesi jaras, Венгрия

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