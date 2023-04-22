Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Бекеш
  5. Bekesi jaras
  6. Квартиры

Квартиры в Bekesi jaras, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Kamut, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kamut, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 52,430

Параметры недвижимости в Bekesi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти