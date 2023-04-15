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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бекеш
Bekescsabai jaras
Дома
Купить дом в Bekescsabai jaras, Венгрия
Бекешчаба
29
Уйкидьош
4
Дом
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35 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 39,494
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 164,336
Дом 4 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
139 м²
€ 47,446
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 26,241
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
€ 148,168
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 73,951
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 33,132
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
144 м²
€ 92,506
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
138 м²
€ 117,951
Дом 4 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 68,650
Дом 1 комната
Добоз, Венгрия
1 Количество комнат
16 м²
€ 17,229
Дом 4 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
124 м²
€ 51,686
Дом 6 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 145,782
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 27,805
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 72,891
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 68,915
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
€ 145,782
Дом 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
114 м²
€ 29,024
Дом 7 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 98,072
Дом 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 Количество комнат
28 м²
€ 8,747
Дом 6 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
247 м²
€ 453,251
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 177,589
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 73,951
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
90 м²
€ 18,289
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 39,759
Дом 8 комнат
Добоз, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
264 м²
€ 119,011
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
€ 97,807
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 52,747
Дом 5 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
€ 79,253
Дом
Bekescsabai jaras, Венгрия
90 м²
€ 0
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Параметры недвижимости в Bekescsabai jaras, Венгрия
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