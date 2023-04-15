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Купить недвижимость в Bekescsabai jaras, Венгрия

Бекешчаба
37
Уйкидьош
4
43 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 164,336
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 39,494
Дом 4 комнатыв Уйкидьош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 139 м²
€ 47,446
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 26,241
Квартира 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 64,939
Дом 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 148,168
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 73,951
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 33,132
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 92,506
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 138 м²
€ 117,951
Дом 4 комнатыв Уйкидьош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 68,650
Квартира 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 50,361
Дом 1 комнатав Добоз, Венгрия
Дом 1 комната
Добоз, Венгрия
1 Количество комнат 16 м²
€ 17,229
Квартира 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 105,758
Дом 4 комнатыв Уйкидьош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м²
€ 51,686
Дом 6 комнатв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 145,782
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 27,805
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 72,891
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 68,915
Квартира 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 50,335
Квартира 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 110 м²
€ 272,000
Цена покупки в венгерских форинтах: 116 850 000 На улице Андраши, на 3-м этаже красивого ст…
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 145,782
Дом 1 комнатав Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м²
€ 29,024
Дом 7 комнатв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 98,072
Дом 1 комнатав Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 28 м²
€ 8,747
Дом 6 комнатв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 247 м²
€ 453,251
Квартира 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 66,000
Дом 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 177,589
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 73,951
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 90 м²
€ 18,289

Параметры недвижимости в Bekescsabai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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