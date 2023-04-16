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Купить дом в Бекешчаба, Венгрия

29 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 164,351
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 39,497
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 26,243
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 73,958
Дом 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 148,181
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 33,135
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 92,514
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 138 м²
€ 117,962
Дом 6 комнатв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 145,795
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 27,807
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 72,898
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 68,922
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 145,795
Дом 1 комнатав Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м²
€ 29,027
Дом 7 комнатв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 98,081
Дом 1 комнатав Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 Количество комнат 28 м²
€ 8,748
Дом 6 комнатв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 247 м²
€ 453,291
Дом 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 177,605
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 73,958
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 90 м²
€ 18,291
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 39,762
Дом 3 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 97,816
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 52,751
Дом 5 комнатв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м²
€ 79,260
Домв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом
Bekescsabai jaras, Венгрия
90 м²
€ 0
Дом 1 ваннаяв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 ванных комнат 107 м² Количество этажей 1
€ 97,113
ПРОДАЕТСЯ в Восточных садах, цокольный этаж, 107 кв.м -, 2014 г. -, отдельно стоящий семейны…
Дом 1 ваннаяв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 99,321
On Békéscsaba salesman these 110 nm terraced houses at which American living-room having a k…
Дом 2 ванныхв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 ванных комнат 195 м² Количество этажей 2
€ 156,136
Современный, продающийся в пригородном районе Békéscsaba, улучшающемся в одном из самых дина…
Дом 2 ванныхв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 ванных комнат 290 м² Количество этажей 2
€ 78,313
На Békéscsaba, окрестности Csaba Centre, в конце концов, в тихом месте, 290 нм, два уровня, …

Параметры недвижимости в Бекешчаба, Венгрия

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