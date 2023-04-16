Купить квартиру в Бекешчаба, Венгрия

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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бекеш
Bekescsabai jaras
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8 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 64,945
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 50,366
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 105,768
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 50,339
Квартира 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
110 м²
€ 272,000
Цена покупки в венгерских форинтах: 116 850 000 На улице Андраши, на 3-м этаже красивого ст…
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 66,006
Квартира 1 ванная
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 ванных комнат
107 м²
€ 86,258
In Békéscsaba downtown salesman it 107-nm, 4 room flats. The real estate is gallery duly for…
Квартира 2 ванных
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 ванных комнат
176 м²
€ 77,178
В тихом доме, в центре города ПРОДАЕТСЯ многоэтажная квартира площадью 176 кв.м с гостиной +…
Параметры недвижимости в Бекешчаба, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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